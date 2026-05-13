テレビ朝日の下村彩里アナウンサーの水玉模様の衣装ショットが注目を集めている。「いつも素敵な衣装アクセサリーをありがとうございます」と１３日までに自身のインスタグラムを更新した下村アナ。黒を基調として白の水玉模様が描かれたロングワンピース姿を披露。「今までで１番大きな大型犬に出会ったＣＯＣＯお相手は彼女のおよそ２２倍の体重があるそうだ。しかし、ＣＯＣＯのまったく動じない姿にびっくり。むしろ興味