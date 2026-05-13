ABCテレビアナウンス部の公式Xが13日、更新され、育休中だった塚本麻里衣アナウンサー（38）の復帰を伝えた。【動画】元気な姿ににっこり！1年半の産休・育休から復帰したABCテレビ塚本麻里衣アナ横山太一アナ、乾麻梨子アナとともにインスタライブ「ろっくおん」に登場した塚本アナ。乾アナから「復帰して3日目？」と聞かれると「今週の月曜日に復帰」と伝えた。産休・育休で1年半休んでおり、「戻ってまいりやしたー」と笑顔