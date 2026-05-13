政府は、結婚で姓を変えた人の旧姓使用を法制化する法案について、いまの国会への提出を見送る方向で検討に入りました。木原官房長官「（旧氏使用の法制化で）婚姻などによる氏の変更によって、社会生活で不便や不利益を感じる方をさらに減らすことができると考えており、引き続き検討を進めてまいります」旧姓使用の法制化について政府・与党は、いまの国会への法案提出を見送り、秋に想定される臨時国会に持ち越す方向で検討に入