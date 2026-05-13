ABEMAが、5月30日と31日の2日間にわたり『TOKYO・OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』（以下、『メトロック2026』）の大阪公演を無料独占生中継する。 （関連：【画像】『メトロック2026』ABEMA配信アーティスト一覧） 2013年にスタートした『メトロック』は、世代やジャンルを超えたアーティストが集結する都市型音楽フェス。ABEMAでは独自の視点で構成したタイムスケジュールで配信を行い、