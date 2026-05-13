米Metaは12日、AIアシスタント「Meta AI」に「Meta AI Voice Conversations」を導入したとX（旧Twitter）で発表した。テキスト以外の入力にも対応するマルチモーダルのAIモデル「Muse Spark」を搭載する。 Meta「Muse Spark」発表時のリリースより引用 Meta AI Voice Conversationsの導入により、Meta AIとさらに自然な会話ができるようになった。従来の一問一答形式でのやり取りだけではなく、ユー