KDDIは、サブスクリプションサービス「Pontaパス」の推しトク映画に「Michael／マイケル」を追加した。ユーザーは、対象の映画館にて1人1100円で鑑賞できる。 「Pontaパス」（月額548円）では、推しトク映画として対象作品を1100円（高校生以下は900円）で鑑賞できるクーポンを配布している。対象映画は、時期により異なり、TOHOシネマズや松竹マルチプレックスシアターズ、ローソン