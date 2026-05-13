Netflixは、サービスを190以上の国や地域へ拡大したグローバル展開10周年を記念し、過去10年間で世界各地の産業や経済、文化にもたらした影響をまとめた「Netflix Effect」を発表した。特設ページが公開され、作品への投資額や経済波及効果、具体的な地域事例などの詳細なデータ掲載されている。 10年間の経済的・社会的インパクトと投資継続 「Netflix Effect」では、長期的な視点から同社の