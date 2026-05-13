曽於地域で県本土で最も早い「春夏かぼちゃ」の出荷が始まっています。JAそお鹿児島は、志布志市で県本土で最も早い「春夏かぼちゃ」の出荷式を行いました。収穫が春から夏まで続くことから、春夏かぼちゃと名づけられていて、曽於地域の温暖な気候を活かして育てられます。2026年は天候に恵まれ、完熟した甘いかぼちゃに仕上がっているということです。（JAそお鹿児島・かぼちゃ専門部会・廣山栄作部会長）「買っていただい