俳優の田中麗奈さんは5月12日、自身のInstagramを更新。“息子”とのツーショットを公開しました。【写真】田中麗奈と“可愛い息子”「再共演嬉しいです」田中さんは「息子役の、齋藤潤君と何かとご縁のある可愛い息子。ドラマの中では思春期で冷たくあしらわれる私、母光莉ですがそれもまた可愛いのだよな」とつづり、1枚の写真を投稿。俳優の齋藤潤さんとのツーショットです。2人とも笑顔でピースをしており、仲の良さが