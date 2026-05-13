山本は近年、正捕手としてチームを支えてきた（C）産経新聞社衝撃トレードの余波が収まらない。ソフトバンクとDeNA両球団は5月12日、ソフトバンク尾形崇斗投手と井上朋也内野手、DeNAの山本祐大捕手による2対1の交換トレードを発表。【トレード速報】DeNAが正捕手の山本祐大をまさかの放出!!正捕手の穴は大きくないのか!?ソフトバンク尾形崇斗&井上朋也に期待することは？山本は今季24試合でスタメン出場。DeNAを支える