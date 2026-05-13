英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、コンパクトに収納でき、持ち運びに便利なパッカブル仕様のバッグシリーズ「mars（マース）」を、発売する。近年、旅行やアウトドアシーンにおいて「現地用のサブバッグを持ち歩きたい」「荷物を増やさず、必要なときだけバッグを使いたい」といったニーズが高まっている。marsシリーズは、軽量性と携帯性を重視し、旅先やアクティビティ中でもストレスなく使えるバッグコ