三陽商会が基幹事業のひとつとして展開する婦人服ブランド「TRANS WORK（トランスワーク）」は、小松マテーレが開発した耐久防汚加工「ダントツオチール」を採用したブラウス3型、パンツ1型（全4型）を、「トランスワーク」を展開する全国百貨店および直営店、三陽商会公式オンラインストア「SANYO ONLINE STORE（サンヨー オンラインストア）」で販売を開始している。近年、気候変動の影響によって夏の長期化や気温上昇が進む中、