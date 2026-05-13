「極厚あみじゃが・牛わさび味」東ハトは、5月18日から全国コンビニルート先行（スーパーマーケットなど一般ルートは6月1日）で、「極厚あみじゃが・牛わさび味」を期間限定発売する。「極厚あみじゃが」は、通常のあみじゃがの約3倍の厚さで、ゴリッとした圧倒的な噛みごこちが楽しめる厚切りポテトチップス。しっかりとした食べごたえがあり、適量で満足できる“私にちょうどいい！”をコンセプトにした「Just Me」シリーズの商