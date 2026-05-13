「おさつどきっ モスシェイクコーヒー風味」モスフードサービスが展開するモスバーガーと、UHA味覚糖が販売する「おさつどきっ」がコラボレーションした、「おさつどきっ モスシェイクコーヒー風味」が5月18日から全国のコンビニエンスストアに登場する。また、5月20日から一部のモスバーガー店舗でも販売する。「おさつどきっ」は、さつまいも本来の自然な甘さを楽しめるさつまいもチップス。今回のコラボレーションでは、その味