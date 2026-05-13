「inゼリー エネルギーEX−COOL」森永製菓は、仕事や勉強時に”気分を切り替えてスイッチを入れ直したい”といったリフレッシュニーズに向け、持続する強力なミントの冷涼感が特長のゼリー飲料「inゼリー エネルギーEX−COOL」を、5月19日から期間限定で全国のコンビニエンスストアで発売する。近年、働き方の変化や業務効率化の広がりによって、限られた時間で集中して仕事や勉強に取り組む一方、合間に上手に休憩を取り“メリハ