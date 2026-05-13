俳優の影山優佳（25）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。伊勢神宮の「お木曳」に参加したことを報告し、白装束をまとった姿を公開した。【写真】すごいスマイル！伊勢神宮「お木曳」の参加を報告した影山優佳影山は「このたびご縁をいただき、伊勢神宮の『お木曳』に参加させていただきました」と報告。「1300年以上続く式年遷宮の歴史や、人から人へ受け継がれていくあたたかな想いに触れ、行事の最中には、お声がけ