「The Stonewall Inn IPA」キリンビールは、米国の代表的なクラフトビールメーカーであるブルックリン・ブルワリー社の「The Stonewall Inn IPA」を発売する。「Tap Marche（タップ・マルシェ）」向け3Lペットボトルは5月25日（ECサイトでの受注開始日）から、350ml缶は5月26日からそれぞれ数量限定で販売する。また、会員制生ビールサービス「キリン ホームタップ」では5月21日から出荷を開始する。ビールづくりの町、米国ニュー