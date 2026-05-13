◇MLB フィリーズ2-1レッドソックス(日本時間13日、フェンウェイ・パーク)フィリーズのカイル・シュワバー選手が、5試合連続の17号本塁打を放ちメジャー単独トップに浮上しました。「2番・指名打者」で出場したシュワバー選手は、初回1アウトから迎えた第1打席。カウント2-1から4球目のストレートをとらえ、綺麗な弧を描いた飛距離386フィート(約117メートル)の打球が、ライトフェンス越えの先制ソロとなりました。これで5戦連発(5