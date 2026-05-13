ダスキンが運営するミスタードーナツは、“もっちゅり食感”が特長のドーナツ「もっちゅりん」全3種を期間限定で発売する。同商品は5月14日からミスドネットオーダーでの予約受付開始、6月3日から店頭販売および予約分の引き渡しを開始する。「もっちゅりん」は昨年ミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツ。昨年話題となり、大きな反響を得たが、商品を届けることが叶わない消費者もいた。