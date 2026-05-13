作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが、5月4日 老衰のため死去した。享年84歳。13日に公式サイトで訃報が伝えられた。「ルパン三世のテーマ」などを担当しており、アニメ『ルパン三世』公式Xは今回の訃報を受け追悼した。【写真】ルパン三世のテーマ作曲！亡くなった生前の大野雄二さん大野さんの訃報についてサイトでは「大野雄二逝去のお知らせ」と題し、「弊社所属作曲家ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日老衰