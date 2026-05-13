「ドジャース−ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）ドジャースが七回に突き放された。ロバーツ監督の継投が裏目に出た形となり、山本は七回途中５失点で４勝目を逃した。１点ビハインドの七回、山本が連打で無死一、三塁のピンチを招いた。エルドリッジには一、二塁間へ痛烈な打球をはじき返されたが、キム・ヘソンが好キャッチ。ここでロバーツ監督が出て交代を告げ、２番手にトライネンを投入した。しかしギルバート