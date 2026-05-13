ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。会見後にはJNNの独自インタビューに応じ、TBS「ひるおび」でその模様が放送された。会見の最後に結婚をサプライズ発表した坂本。インタビュアーに「ご結婚、おめでとうございます！」と花束を渡されると「ありがとうございます」と笑顔。発表時の会場の様子を「どよめきましたね」と振り返った