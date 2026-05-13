「ドジャース−ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）山本由伸投手が先発し、メジャー移籍後初となる１試合３被弾を許し、今季ワーストとなる５失点で七回途中降板。毎回奪三振を記録したが下位打線のソロ３発に泣く展開となり、４勝目を逃した。まさかの悪夢が待っていたのは五回だった。簡単に２死を奪い、このまま勝利投手の権利を手にするかと思われた直後だった。２死からベイダーに左翼へ同点ソロを被弾。さらに続く