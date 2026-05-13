ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた元ジャングルポケット斉藤慎二被告（43）の第4回公判が13日、東京地裁で行われた。検察側の証人として、事件が起こったロケに同行したアシスタントディレクター（AD）の女性が出廷した。後日、ディレクターから性被害があったことを聞かされて「驚きました」と話し、事件当日、被害女性の様子がおかしいと感じたことは「なかった」と答えた。また撮影に使