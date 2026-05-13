親の医療費については、同居していない場合であっても、一定の条件を満たせば合算して医療費控除を申告できるケースがあります。判断のポイントとなるのは、「生計を一にしているかどうか」です。 この条件を正しく理解していないと、本来適用できる控除を利用できない可能性もあるため、制度の内容を確認しておくことが重要です。 本記事では、医療費控除の基本的な仕組みから、具体的な計算方法、申告時の注