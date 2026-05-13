大企業勤めの友人家庭が頻繁に家族旅行や外食に出かけている様子を見て、「我が家とは収入が違うのかな」と感じた経験のある人もいるかもしれません。 ただ、企業を選ぶときに見るべきは収入だけではなく、福利厚生や社会的信用、仕事の進め方など、ほかにも大切な要素があります。 本記事では、企業規模別の平均収入と、大企業と中小企業それぞれで働くメリットについてご紹介します。自分に合った働き方を考えるヒ