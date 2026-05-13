【もっちゅりん】 6月3日 発売予定 価格： 216円（テイクアウト） 220円（イートイン） ダスキンのミスタードーナツは、ドーナツ「もっちゅりん」全3種を6月3日より期間限定で販売する。価格はテイクアウトが216円で、イートインが220円。 「もっちゅりん」は2025年に話題を集めた商品で、弾力のある食感とやわらかい食感を同時