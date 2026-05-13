名人戦七番勝負が開幕し、防衛へ向けて好スタートを切った4月。3月のタイトル戦で見せた勢いをそのままに、藤井聡太は名人戦の舞台でも安定した強さを示した。4月8、9日に行われた第84期名人戦七番勝負第1局。挑戦者・糸谷哲郎九段を迎えた開幕局は、重厚な序盤からじわりとした駆け引きが続く展開となる。大きく局面が動いたのは終盤。藤井は精度の高い寄せで一気に主導権を引き寄せ、136手で勝利。シリーズの流れを左右する初戦