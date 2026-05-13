サッカー米プロリーグＭＬＳの選手会は１２日、リーグ契約選手の２０２６年の年俸情報を公表し、マイアミのアルゼンチン代表ＦＷメッシの保証総額が２８３３万３３３３ドル（約４４億７７００万円）で、断トツの１位だった。ＡＰ通信によると、ＭＬＳの３０チーム中２８チームの総年俸を上回っているという。メッシは昨年１０月に２８年まで契約を３年延長していた。２位はロサンゼルスＦＣの韓国代表ＦＷ孫興民（ソン・フン