◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打席目はカウント２−２から相手左腕ヘンチトスのカーブにタイミングが合わず、バットが空を切った。空振り三振に倒れ、本拠地からはため息が漏れた。前日は５打数無安打に終わり、１１戦５１打席