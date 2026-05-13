日本テレビ「笑点」アシスタントを務める林家しん平門下の二ツ目の落語家、林家あんこ（４０）が「落語とトークで綴る女性芸術家の世界」と題したイベントに参加、来春の真打昇進決定で参加者から祝福の花束を渡されるサプライズに「末永く応援してもらえる噺（はなし）家に」と抱負を語った。父は二代・林家時蔵、２世の女性落語家の真打昇進は初めてで、所属する落語協会から今月１日に発表された。出身地の東京・墨田区で行