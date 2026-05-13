◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年5月12日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席は空振り三振に倒れた。2−6の7回2死一塁の第4打席は継投したばかりの4番手左腕・ヘントチスと対戦。外角中心の配球で2ボール2ストライクからの6球目、最後はカーブにバットが空を切り、三振に倒れた。初回の第1打席は相手先発・ハ