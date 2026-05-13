桜花賞5着のアランカール（牝3＝斉藤崇、父エピファネイア）が24日のオークス（東京芝2400メートル）に向けて1週前追い切りを行った。ポリトラック3頭併せ。オリバナム（4歳2勝クラス）、ディーンズリスター（7歳1勝クラス）を追走して、直線は最内から鋭く脚を伸ばして併入した。稽古をつけた武豊は「直線に向いてから少し伸ばしたくらいでしたけど、状態は良さそうですよ」と上々の感触。前走については「18頭立てという