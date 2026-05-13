タレント横澤夏子（35）、元乃木坂46の「さゆりんご」こと松村沙友理（33）が13日、都内で行われた「auでんち」PR発表会に登場した。3人の子どもを持つ先輩ママの横澤と、今年3月に女児を出産したばかりの後輩ママ、松村によるトーク。「ママりんごでーす」「子りんごが生まれました」と登場した松村は、日々の電気代や光熱費について「ものすごく気にします。今はおうち時間がメインで、ずっと家にいるので」。また「まだママ友が