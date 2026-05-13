「ブルドック」が現代に蘇る歴史的な名車の展示を通じてクルマ文化を紹介する催し「オートモビルカウンシル」が、2026年4月10日から12日までの3日間、千葉市美浜区の幕張メッセで開催されました。2016年から毎年行われているこのイベントには、ヘリテージカー販売店に加えて国内外の自動車メーカーも参加しており、今回もトヨタ、三菱、ポルシェジャパンなどが出展する中、ホンダのブースが大きな話題を呼びました。【画像】感