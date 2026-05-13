オーディオブランドLIFEEARは、着せ替え有線イヤホン『Nova』から「初音ミク×シナモロール」をテーマにした特別デザインモデルの予約販売を開始した。 【画像あり】初音ミクとシナモロールの魅力を3つの切り口で表現 本モデルは、ファッション雑貨ブランド「GAACAL」がデザインを手がけた限定仕様で、LIFEEAR公式サイトにて取り扱われる。価格は16,800円（税込）で、発送予定は7月下旬以降となる。