ロア・インターナショナルは、ライフスタイルブランド「OURS7」より、冷却プレートとファンによるW冷却構造を備えたNeck Band Fan『COOLING』を発売した。価格は5,980円（税込）で、公式オンラインストアにて販売されている。 【画像あり】自由に動かせるシリコンアームとカラーバリエーション 本製品は、冷却プレートのひんやり感とファンの風を組み合わせ、首元を素早くクール