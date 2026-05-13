私（マホ、30代）は第2子を妊娠中です。私と両親が入院する祖母（カツエ、87歳）のお見舞いや祖父（ショウゾウ、86歳）の世話をする一方、散々祖母にかわいがられてきた叔父（エイジ、57歳）夫婦は何のサポートもしませんでした。祖母ですら叔父夫婦に落胆する状況で、祖父は従兄弟（叔父の子）の学費援助を減額すると宣言しました。そして祖父母宅にある叔父家族の私物を1か月以内に全て持ち帰るように言ったのです。私物の持ち帰