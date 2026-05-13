映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開に併せて、約10年ぶりに発売する『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコ「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」が、6月2日（火）から、東日本（静岡含む）先行で販売される。【写真】ルークやR2-D2も！景品シールのデザイン一例■景品シールは全24種今回発売される「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マ