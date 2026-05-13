鹿児島市で13日午前、通勤や通学中の人に自転車の交通ルールを呼び掛けるキャンペーンが行われました。鹿児島市で行われたのは、自転車の交通ルールを呼び掛ける啓発キャンペーンです。鹿児島西警察署や県の職員など約20人が、通勤や通学中の自転車の利用者にチラシを配りました。4月から始まった自転車の青切符制度では、県内で制度を悪用した詐欺事件があり、詐欺への注意も呼びかけました。（鹿