10日に終わった国内女子ツアー今季メジャー初戦「ワールドレディスサロンパスカップ」の練習日に、青木瀬令奈が見慣れない器具を使ってパッティング練習を行っていた。いや、厳密に言うと“よく見るけど見慣れない”という感じ…。これは一体どういうことだろうか？【写真】青木瀬令奈“特注”のマット！ 裏面も工夫がされているそれはヤマニゴルフが展開する、ツアープロコーチ・内藤雄士氏監修の『QUICK MASTER』シリーズにライ