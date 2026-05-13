手束雅が自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアーのメジャー大会「全米女子オープン」の最終予選会にホノルルで挑戦してきたことを投稿した。【写真】カロリーが心配!? ボリューム満点のスパムおにぎりやガーリックシュリンプ（全8枚）「結果は6位Tで1枠を掴み取ることはできませんでした」と本戦への切符を獲得することは出来なかった。それでも「今できる事に全力で取り組みたくて」「行動してみて、大変な事ばかりだったけ