◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手が6回1/3を投げ5失点で降板となりました。今季8度目の先発マウンドにあがった山本投手は、課題としていた初回を三者凡退におさえ、上々の立ち上がりを見せます。しかし1回裏にウィル・スミス選手の犠牲フライによる1点の援護を受けるものの、山本投手は3回にエリック・ハース選手に同点弾を許します。その後、3回裏に大谷翔平選手に53