ニデックは１３日、一部の製品で顧客の了承を得ずに部材、工程、設計の変更などの不適切行為の疑いが判明したとして、外部の専門家らでつくる調査委員会を設置したと発表した。不適切行為は、不正会計を受けてニデックが行っていた社内調査で発覚しており、実態の究明にあたる。また、ニデックは同日、一連の会計不正を受けて新たな取締役候補者を発表した。取締役１３人のうち、１０人を独立社外取締役とする。岸田光哉社長