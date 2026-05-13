ドン・キホーテは、関西外国語大学（大阪府枚方市）中宮キャンパスの構内に「キャンパスドンキ関西外大店」を5月18日オープンする。【画像】キャンパスドンキの利用イメージ滞在時間「4秒」「キャンパスドンキ」は、大学構内に出店し、商品を手に取りそのまま退店するだけで自動的にキャッシュレス決済が完了するドン・キホーテの無人小型店舗。大阪電気通信大学、桃山学院大学に続く3号店。NTTデータが提供する「Catch&