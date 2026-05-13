阪神の高橋遥人投手（３０）が１３日、３、４月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」のセ・リーグ投手部門を初受賞した。セ・リーグ打者部門では佐藤輝が受賞しており、投打でのダブル受賞となった。左腕は今季初めて開幕ローテ入りを果たすと、初戦となった３月２８日の巨人戦（東京ド）でいきなり完封勝利を収めた。その後も勢い止まらず、４月１２日の中日戦（バンテリン）、同２９日のヤクルト戦（神宮）でも完封勝利。４月で３完