作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんの公式サイトが１３日、更新。大野さんが４日に亡くなっていたことを報告した。公式サイトによると、大野さんは４日に老衰のため死去。８４歳だった。「生前は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げますとともにここに謹んでご報告申し上げます直前まで普段と変わらず過ごしており就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました」と伝えた。大野さんは１９６０年代初頭にジャズピアニス