AlbaLinkは2026年5月11日、『実家の権利関係の把握に関するアンケート』の結果を発表した。同調査は2026年5月1日〜6日、実家とは別の場所で暮らしている511名を対象にインターネットで実施した。実家の権利関係について把握しているか実家とは別の場所で暮らしている511人のうち「実家の権利関係をおおむね把握している」と回答した人は42.1%。「多少把握している」(26.6%)と合わせると、7割近くが多かれ少なかれ把握していること