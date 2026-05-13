【その他の画像・動画等を元記事で観る】2016年4月にアニメ放送を開始した『文豪ストレイドッグス』第1シーズンのオープニング主題歌・GRANRODEO「TRASH CANDY」とエンディング主題歌・ラックライフ「名前を呼ぶよ」両楽曲のリリース十周年を記念し、それぞれのアニメーションMVが公開された。『文豪ストレイドッグス』とは、中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪の名を懐くキャラクター達が活躍する、異能バトルアクション