ニデック（旧日本電産）は2026年5月13日、日本経済新聞などでモーター部品などの品質不正が報じられていたことについて、「お客様の確認を受けずに行われた部材・工程・設計の変更等の不適切行為の疑いが判明していることは事実」と認めた。一方で、製品機能や安全性に直ちに影響する事象は「確認されておりません」とした。「当社から発表したものではありません」日本経済新聞電子版は12日、ニデックのモーター部品などについて